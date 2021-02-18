Администрацию Вологды обязали оборудовать тротуар на улице Элеваторной

Прокуратура Вологды уличила администрацию города в нарушении законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

— В ходе проверки установлено, что в районе улицы Элеваторной отсутствует тротуар, а также отсутствует стационарное электрическое освещение, что является нарушением законодательства в сфере безопасности дорожного движения, — сообщает прокуратура Вологды.

Ведомством также были выявлены нарушения в работе фирмы-перевозчика, обслуживающей маршруты № 11 и № 21. Горожане в соцсетях жаловались на то, что автобусы не появляются на линии.

— По результатам проверки в деятельности перевозчика ООО «Лидер» выявлены нарушения действующего законодательства, регламентирующего регулярность перевозок, что в свою очередь и повлекло обоснованное обращение граждан за защитой своих прав в органы прокуратуры, — говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге и в адрес перевозчика, и в адрес администрации города прокуратурой Вологды были направлены представления о необходимости устранения нарушений. Их исполнение, как сообщают в ведомстве, находится на контроле.