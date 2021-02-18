В Череповце водителя, севшего за руль под действием лекарств, оштрафовали на 30 тысяч рублей

39-летнего череповчанина, который сел за руль после употребления лекарств, оштрафовали и на полтора года лишили водительских прав. «Шкоду Октавия», которой он управлял, полицейские остановили вечером 5 января на улице Олимпийской. Освидетельствование подтвердило, что водитель находится в состоянии опьянения.

— В судебном заседании череповчанин вину не признал. По его словам, накануне он употребил выписанные по рецепту врача препараты, ехал уставший, поскольку всю ночь не спал. Он не знал, что эти лекарства нельзя принимать при вождении. Состояние опьянение у водителя установлено актом медицинского освидетельствования, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Правила дорожного движения запрещают водителям управлять авто под воздействием лекарственных препаратов, которые ухудшают реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Факт употребления лекарств мужчина в судебном заседании подтвердил.

С учетом всех обстоятельств дела, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 30 000 рублей, а также лишил череповчанина права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Постановление может быть обжаловано участниками процесса.