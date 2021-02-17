Пьяная череповчанка перепутала подъезд и напугала детей в чужой квартире

17.02.2021 [Происшествия]

В Череповце пьяная местная жительница пыталась попасть в чужую квартиру. Внутри находились дети 4 и 13 лет.

Хозяйка жилья пояснила полицейским, что ей позвонила дочь и сказала, что в дверь кто-то ломится. Прибывшие на место сотрудники ППС выяснили, что соседка потерпевшей перепутала подъезд и вывели нарушительницу на улицу. Заявительница не смогла попасть домой, потому что замок был заблокирован.

«Оценив обстановку, инспектор ППС Артем Захряпинов принял решение забраться по водосточной трубе на второй этаж и попробовать открыть дверь изнутри. Сотрудник полиции без страховки выполнил задуманное и попал в квартиру через окно, которое открыли дети заявительницы. Полицейский с помощью подручных предметов починил замок и открыл дверь», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

Позже потерпевшая попросила объявить полицейскому благодарность.

Тэги: скандал, пьянка

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