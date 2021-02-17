В Череповце разработали уникальную машину для подготовки лыжных и снегоходных трасс

Специалисты компании «Техноперспектива» из Череповца разработали уникальную машину для подготовки лыжней и снегоходных трасс — мини-ратрак, сообщает агентство городского развития. Аппарат уже поступил на вооружение Комитета по физкультуре и спорту мэрии Череповца.

«Таких в мире еще никто не производит. Она очень компактная, при этом мощная и проходимая. Оснащена двумя двигателями: один — для движения, второй — для работы гидравлической фрезы. В течение достаточно длительного времени ратрак проходил испытания. Сейчас можно утверждать, что он уже перешел в категорию серийной продукции», — рассказал руководитель компании Роман Трешин

Мини-ратрак может выполнять несколько функций: уплотнять снег, нарезать лыжню, а также срезать ледяную корку, образовавшуюся от проезда лыжников, при этом перемешивая снег до однородной структуры и сглаживая поверхность. Также машина может использоваться как вездеход для перевозки грузов и людей

Роман Трешин добавил, что производство готово обеспечить такими аппаратами горнолыжные и спортивные центры или спорткомитеты, а «мощности производственной базы и собственное конструкторское бюро позволяют разработать технику по спецзаказу».