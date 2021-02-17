Женщину, которую сбил мотоцикл в Чагодощенском районе, признали виновником ДТП

Женщину, которую осенью прошлого года в поселке Смердомский Чагодощенского района сбил мотоцикл, признали виновной в ДТП.

Инцидент произошел днем 16 сентября 2020 года на улице Лесной возле дома № 36. Как сообщало областное управление ГИБДД, 38-летний мужчина за рулем мотоцикла «Минск» совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая шла по проезжей части и внезапно начала переходить дорогу. В результате ДТП оба его участника получили травмы. Выяснилось также, что мотоциклист ехал без шлема, на его «Минске» не было госномера, а сбитый пешеход - женщина-инвалид.

Фото с сайта областного управления ГИБДД

— Тротуаров в Смердомском отродясь не было. Человек просто шел по обочине. И на нее наехал мотоцикл Минск без номерных знаков. Сбил женщину, она упала. И была протащена несколько метров, из-за зацепившейся за мотоцикл одежды. Женщина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и ссадины, порванную одежду. Скорая доставила потерпевшую в Чагодощенскую ЦРБ, где ей зашили голову, назначили лечение и отправили домой, — сообщает группа «Народная правда/Чагода».

Разбирательство по поводу происшествия затянулось до января 2021 года. Проведенная в рамках расследования экспертиза пришла к выводу, что «действия пешехода не соответствовали правилам дорожного движения». За нарушение ПДД женщину даже могли бы привлечь к ответственности, но, как говорится в постановлении о прекращении административного производства, опубликованном в группе, истек срок давности.

— Уже несколько месяцев женщина проходит дорогостоящее лечение, состояние ее ухудшилось, она практически не встает. Родственники подали исковое заявление в суд. И правильно сделали, — пишут в группе.

При этом, по данным администрации паблика, мотоциклист не был привлечен к ответственности.