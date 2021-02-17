Однорукий вологжанин получил семь лет колонии за убийство собутыльника

В Вологодском районе суд огласил приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве собутыльника. Мужчины познакомились в колонии, где обвиняемый отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.

Как newsVO сообщал ранее, тело 30-летнего потерпевшего обнаружили в квартире в деревне Алексино 9 сентября 2020 года. Выяснилось, что подсудимый и погибший поссорились во время застолья с их общей знакомой П. В ходе конфликта младший участник, некогда лишившийся одной руки из-за электротравмы, нанёс оппоненту множественные удары ножом, отчего тот скончался на месте происшествия.

«Подсудимый вину признал частично. Утверждал, что действовал в условиях самообороны, смерти не желал… В ходе застолья знакомый вскочил и нанес ему несколько ударов кулаком, прижал к стене и взял нож. Он (подсудимый) забрал у него нож и ударил его им в бедро, после чего отмахивался ножом от его ударов. Приятель ойкнул и отступил, сел у холодильника. Он велел П. вызвать скорую, а сам забрал нож, водку и ушел», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом рецидива преступлений и смягчающих обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима. С него также взыскали более 540 000 рублей компенсации в пользу матери погибшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.