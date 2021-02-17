221 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 221 новый случай коронавирусной инфекции, 258 человек выздоровели, семь человек умерли. Такие данные 17 февраля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 37 126 пациентам. Большая часть из них — 32 412 человека — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 726 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области масочный режим будет действовать до отмены режима «повышенная готовность», введенного из-за коронавируса.