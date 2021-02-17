221 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

17.02.2021 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 221 новый случай коронавирусной инфекции, 258 человек выздоровели, семь человек умерли. Такие данные 17 февраля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 37 126 пациентам. Большая часть из них — 32 412 человека — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 726 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области масочный режим будет действовать до отмены режима «повышенная готовность», введенного из-за коронавируса. 

— Хочу еще раз подчеркнуть: решение некоторых регионов РФ о приостановке масочного режима не поддерживаются ни Министерством здравоохранения, ни федеральным Роспотребнадзором. Считаю, что масочный режим должен быть продлен как минимум до окончания режима повышенной готовности. Это наша безопасность, безопасность наших близких, — заявил Кувшинников. 

Тэги: коронавирус

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