Вологжанина, у которого украли травматический пистолет, оштрафовали на 500 рублей

17.02.2021 [Происшествия]

В Вологде суд привлёк 36-летнего местного жителя к административной ответственности за небрежное хранение оружия.

«Как установлено судом, 9 декабря 2020 года в г. Переславль — Залесский Ярославской области из автомобиля вологжанина был похищен травматический пистолет. Таким образом, он допустил небрежное хранение оружия, повлекшее его утрату, поскольку согласно закону гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Мужчина признал вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в 500 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: оружие, кража, штраф

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На дороге Нюксеница-Брусенец-Игмас обещают очистить полосу отвода и заасфальтировать участок
Вологжанина, у которого украли травматический пистолет, оштрафовали на 500 рублей
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