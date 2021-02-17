Тотьмичка, выложившая в сеть фото обнаженной подруги сожителя, предстанет перед судом

В Тотьме завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни 29-летней знакомой. По версии следствия, 22 ноября 2020 года женщина нашла снимок обнажённой пострадавшей в телефоне сожителя.

«Из ревности обвиняемая незаконно без согласия потерпевшей разместила указанную фотографию на странице сожителя в социальной сети со ссылкой на страницу потерпевшей, тем самым, незаконно распространила сведения о частной жизни женщины, составляющие её личную и семейную тайну», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Дело готовится к передаче в суд. Обвиняемой грозит крупный штраф, либо обязательные, принудительные или исправительные работы, либо до четырёх месяцев ареста, либо до двух лет лишения свободы.