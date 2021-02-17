В Великоустюгском районе задержали девушку с крупной партией наркотиков в машине

В Великоустюгском районе полицейские задержали 24-летнюю жительницу Архангельской области, перевозившую крупную партию наркотиков в своей машине. Из салона автомобиля изъяли два свёртка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое — синтетический наркотик общим весом 346 граммов. Задержанная призналась, что сбывала вещество, а покупателей находила через интернет магазин.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили 11 тайниковых закладок, сделанных подозреваемой на территории Великоустюгского района. Изъятое вещество было направлено ЭКЦ областного УМВД. По заключению специалистов, изъятое вещество является синтетическим наркотиком, общим весом 77,4 грамм», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.