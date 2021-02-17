Персональная выставка живописи Анны Каринской открывается в Вологде

17.02.2021 [Культура]

Персональная выставка живописи Анны Каринской открывается 17 февраля в Шаламовском доме в Вологде. Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения художника. В экспозиции проекта представлены лучшие работы мастера из фондов Вологодской областной картинной галереи.

Каринскую называют первым на Вологодчине профессиональным художником среди женщин. Анна Николаевна Каринская (1871—1931) — русская художница, живописец-пейзажист, график, краевед Вологодской области, одна из основателей Северного кружка любителей изящных искусств. Большинство работ связаны с природой Русского Севера.

Родилась в 1871 году в городе Тотьма Вологодской губернии в дворянской семье. Систематического художественного образования не получила. Пользовалась советами живописца Александра Киселёва, профессора Академии художеств, воспитанием детей которого занималась, живя в Санкт-Петербурге. 

В 1900—10-х переехала в Вологду, неоднократно совершала поездки по Северной Двине, Сухоне, другим районам Вологодской губернии, посетила Великий Устюг. Была в Туапсе. В Ницце. Работала как пейзажист, писала интерьеры. 

С 1916 года жила в Приюте для вдов и сирот русских художников имени Третьякова в Москве. Умерла 30 декабря 1931 года в возрасте 60 лет.

Сейчас произведения Каринской находятся в личных коллекциях и музейных собраниях Вологодской области и в Государственной Третьяковской галерее. В Вологодской областной картинной галерее хранится 38 работ художника.

– Это вторая персональная выставка работ художника на площадках областного художественного музея. Первая персональная выставка Каринской, на которой были представлены произведения из музейных собраний Вологды, Тотьмы и частных коллекций состоялась залах галереи в 1962 году, – сообщается в анонсе мероприятия.

Посетить выставку можно до 14 марта по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные: понедельник и вторник.

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