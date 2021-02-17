Череповецкая «Северсталь» проиграла ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3

16 февраля после паузы, связанной с играми еврохоккейтура, возобновился чемпионат Континентальной хоккейной лиги. ХК «Северсталь» встречался с «Локомотивом» из Ярославля.

«Северсталь», уступая в счете 0:2 «Локомотиву», во втором периоде смогла выровнять игру и сравнять счет. Шайбы забросили Игорь Гераськин и Адам Лишка. По итогам сорока минут игры счет был 2:2.

К сожалению, полноценного камбека не получилось. В середине третьей двадцатиминутки Владимир Ткачев убежал в контратаку и отправил шайбу в ворота Дмитрия Шугаева, заменившего на последнем рубеже обороны «Северстали» Владислава Подъяпольского ещё после первого периода. Матч завершился 2:3 в пользу «железнодорожников».

«Локомотив» с победой. Я думаю, результат закономерен. Начали очень плохо, как бы есть оправдание — ребята вышли с выходных. Получили нагрузочку, которую надо было дать. С другой стороны, смотришь сейчас игры — примерно такое же состояние сейчас во всех командах. Могли зацепиться за очки. К сожалению, в третьем периоде пропустили контратаку в хорошем исполнении. Могли отыграться — Вихарев не забил. Это хоккей. Не забиваешь ты, забивают тебе. На сегодня такой результат», -сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер череповчан Андрей Разин.

Несмотря на это поражение, «Северсталь» сохранила за собой шестую строчку Западной конференции КХЛ. Соперники «желто-черных» за выход плей-офф, минское «Динамо», «Витязь» и «Спартак» накануне свои матчи так же проиграли.