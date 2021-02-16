Жителя Харовского района осудили за разбойное нападение на односельчанина

В Харовском районе суд огласил приговор 59-летнему местному жителю, признанному виновным в разбойном нападении на односельчанина. Инцидент произошёл в доме потерпевшего П. на улице Спортивной станции Семигородняя днём 30 октября 2020 года. Подсудимый избил П. деревянным бруском, стеклянной банкой и кулаками, причинив тяжкий вред здоровью, а после украл из его дома 9300 рублей, полбутылки водки и продукты.

«Харовчанин вину признал. По его словам, в тот день он зашел в магазин за сигаретами. Там находилось несколько человек. Среди них был мужчина, на вид около 50 лет, высокого роста, плотного телосложения. Он (подсудимый) попросил у присутствующих сделать покупку без очереди, но тот мужчина стал возмущаться. Ему не понравилось его поведение, он захотел отомстить ему и украсть у него деньги», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима. С него также взыскали более 260 тысяч рублей компенсации в пользу потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.