Две свиньи, коза и курицы погибли при пожаре в хозпостройке под Череповцом

Хозпостройка и гараж сгорели в деревне Музга Череповецкого района рано утром 16 февраля. Пламя вспыхнуло в хозпостройке на улице Весенней.

— Пожар произошел внутри хоз. постройки, затем огонь перекинулся на одноэтажный деревянный каркасный гараж, находящийся в 1 метре от сарая. В результате пожара огнем полностью уничтожены оба вышеуказанные строения. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. Погибли находящиеся в хозпостройке 2 свиньи, 1 коза и курицы (количество не установлено), — сообщает пресс-служба УМЧС.

41-летняя собственница хозпостройки считает, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электрообогревателя, который использовался для обогрева животных. Известно, что в момент возгорания он был включен.

Ранее NewsVo сообщал, что в поселке Майский Вологодского района днем 27 декабря сгорела деревянная хозпостройка на улице Южной. В огне погибли 20 куриц и два поросенка.