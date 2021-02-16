В Череповце разыскивают пристававшего к ребенку в магазине мужчину

В Череповце разыскивают мужчину, который днем 13 февраля в торговом центре на улице Ленина, 153 приставал к 10-летнему мальчику. Он обещал ребенку купить всё, что тот захочет, уговаривал пойти с ним.

Как рассказала официальному сайту Череповца мама школьника, сын пошел в магазин за картофелем. С собой у мальчика было 100 рублей.

«В овощном отделе к сыну подошел мужчина, сказал, что ему тоже нужна картошка, и предложил помочь выбрать самую лучшую. Выбрал сыну семь штук, себе — пять. Держал пакет моего ребенка, потом взял сына за плечо, сказал, что может купить ему все, что он хочет. Сын отказался. Они пошли на кассу. Мужчина сказал, что заплатит за сына. Но сын отдал ему свои 100 рублей, деньги мужчина убрал в карман. За картошку расплатился картой „Мир“. Сын начал отходить от кассы, а он взял его за плечо, затем за руку, снова предложил купить сладостей, прогуляться. Сын отказался, пытался убрать его руку, резко развернулся и пошел в соседний магазин. А мужчина вышел из центра и ушел в сторону Гагарина. После этого сын пулей побежал домой. Мы сначала ему не поверили. Муж пошел в магазин, поговорил с продавцами, посмотрел камеры. Этот мужчина на самом деле все время терся около сына», — рассказала мама мальчика.

На место вызвали полицию. Неизвестный попал на запись видеокамер, однако его лица не различить: мужчина был в капюшоне и все время опускал голову вниз. Рост мужчины около 170 сантиметров, телосложение среднее, был одет в синий пуховик и джинсы. На вид ему примерно 40—50 лет.

В полиции журналистам подтвердили, что наряд действительно выезжал в тот день в магазин. По факту происшествия проводится проверка, видео было изъято, личность мужчины устанавливается.