В Белозерске жительницу Ивановской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина

16.02.2021 [Общество]

В Белозерске суд привлёк 56-летнюю жительницу Ивановской области к административной ответственности за нарушение самоизоляции.

Женщина приехала в Белозерск в гости к сыну. Из-за того, что она контактировала с заболевшим коронавирусной инфекцией, ей было предписано находиться на карантине с 27 июля по 9 августа 2020 года. Несмотря на это, нарушительница 8 августа съездила в Череповец. Ей назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Всего, по данным пресс-службы судов Вологодской области, за 2020 год в районные суды региона поступило 706 административных материалов за нарушение закона об обеспечении санитарно-эпидемического благополучия населения. 543 из них рассмотрено по существу: назначен 281 штраф, вынесено 110 предупреждений. В 110 случаях производство по делу было прекращено, а ещё в 15 была приостановлена деятельность организации.

Тэги: нарушение, самоизоляция, коронавирус, штраф

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Разбившийся в Нюксенском районе вертолет мог принадлежать одному из крупнейших в России киберпреступников
Самолёт-памятник съехал с постамента в Вологде
С вологодским учителем, грубо разговаривавшим со школьниками о Навальном, провели беседу
В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Кемский»
Военный самолёт ТУ-142 совершил аварийную посадку под Вологдой
В Череповце суд отказал регоператору во взыскании долга за вывоз мусора из квартиры, в которой никто не живет
Сообщение о минировании ТЦ «Мармелад» в Вологде поступило утром 14 февраля
Пчеловод из Вологодского района обвинил главу муниципалитета Сергея Жестянникова в нарушении масочного режима
Мэр Вологды Сергей Воропанов в пятый раз стал отцом
Летнюю веранду кафе на улице Батюшкова в Вологде признали самовольной постройкой

Последние новости

В Череповце пройдёт «Бег счастья»

Это трехсуточный забег

208
0

Бизнесмен Гарлем Заргарян задержан в Череповце

По некоторым данным, задержание связано со спором вокруг Череповецкого карьерного управления, который получил широкую огласку еще в 2019 году.

502
0

На восемь суток арестовали Евгения Доможирова организацию митинга и шествия в Вологде 31 января

В момент проведения публичного мероприятия Доможиров находился в спецприемнике, отбывая наказание за митинг 29 января

465
0

Жителя Харовского района осудили за разбойное нападение на односельчанина

Ему назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима

282
0

Две свиньи, коза и курицы погибли при пожаре в хозпостройке под Череповцом

Инцидент произошел в деревне Музга

309
0

В Череповце суд отправил на принудительное лечение подростка, признанного виновным в грабеже, нападении и кражах

Комиссия судебно-психиатрических экспертов признала его невменяемым

337
0

Суд признал незаконным установленный для сельских жителей Вологодской области норматив накопления мусора

С 29 января он отменен

813
0

В Череповце разыскивают пристававшего к ребенку в магазине мужчину

Он подошел к 10-летнему мальчику, обещал купить всё, что тот захочет, уговаривал пойти с ним

521
0

Произведения церковного искусства из Спасо-Прилуцкого монастыря покажет Вологодский музей-заповедник

На выставке можно будет увидеть церковные облачения, лицевое шитье, культовые предметы, книги, живописные портреты, а также произведения прикладного искусства

249
0

Вологжанка устраивает одиночные пикеты из-за свалки грязного снега возле ее дома

В городской администрации девушке ответили, что в Вологде сейчас нет места для складирования снега

696
0

В Череповце два подростка напали на 12-летнего школьника

Один из них забрал у потерпевшего петарды и 50 рублей

313
0

На Евгения Доможирова составят протокол за организацию митинга в Череповце

Главе «Движения «Вместе» принесли телеграмму

452
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце пройдёт «Бег счастья»
Бизнесмен Гарлем Заргарян задержан в Череповце
На восемь суток арестовали Евгения Доможирова организацию митинга и шествия в Вологде 31 января
Жителя Харовского района осудили за разбойное нападение на односельчанина
Две свиньи, коза и курицы погибли при пожаре в хозпостройке под Череповцом
В Череповце суд отправил на принудительное лечение подростка, признанного виновным в грабеже, нападении и кражах
Суд признал незаконным установленный для сельских жителей Вологодской области норматив накопления мусора
 
31.01.2021 [Общество]

«Я просто гуляю!»/«Вы задержаны!»: хронология акции протеста в Вологде 31 января

7532
0
16.02.2021 [БлогоVO]

Собрал последние новости по «Аквалайну» Вся информация о кредиторах взята с сайта Вологодского арбитражного суда

342
0
15.02.2021 [Обзор Прессы]

Сельский норматив вывоза мусора в Вологодской области отменен и будет уменьшен

405
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика