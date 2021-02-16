В Белозерске жительницу Ивановской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина

В Белозерске суд привлёк 56-летнюю жительницу Ивановской области к административной ответственности за нарушение самоизоляции.

Женщина приехала в Белозерск в гости к сыну. Из-за того, что она контактировала с заболевшим коронавирусной инфекцией, ей было предписано находиться на карантине с 27 июля по 9 августа 2020 года. Несмотря на это, нарушительница 8 августа съездила в Череповец. Ей назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Всего, по данным пресс-службы судов Вологодской области, за 2020 год в районные суды региона поступило 706 административных материалов за нарушение закона об обеспечении санитарно-эпидемического благополучия населения. 543 из них рассмотрено по существу: назначен 281 штраф, вынесено 110 предупреждений. В 110 случаях производство по делу было прекращено, а ещё в 15 была приостановлена деятельность организации.