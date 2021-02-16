Произведения церковного искусства из Спасо-Прилуцкого монастыря покажет Вологодский музей-заповедник

Выставка «Из художественного наследия Спасо-Прилуцкого монастыря» откроется 19 февраля в художественном отделе Вологодского государственного музея-заповедника.

На ней можно будет увидеть церковные облачения, лицевое шитье, культовые предметы, книги, живописные портреты, произведения прикладного искусства, поступившие в Вологодский музей-заповедник из Спасо-Прилуцкого мужского монастыря в 1920-е годы.

Дополнят выставку фотографии с видами монастыря, сделанные вологодскими фотографами в конце XIX – начале XX веков.

Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь – один из древнейших духовных центров Русского Севера, был основан преподобным Димитрием Прилуцким, известным деятелем русской церкви второй половины XIV века, учеником и сподвижником преподобного Сергия Радонежского.

– На протяжении всей своей истории Спасо-Прилуцкий монастырь оставался духовным центром Вологодчины, связанным с именами великих святых и с почитанием значимых для всей России святынь. Здесь издавна создавались произведения церковного искусства. До появления книгопечатания в монастыре переписывались книги богослужебного назначения, сочинялась литература религиозно-церковного содержания, работали иконописцы, живописцы, резчики по дереву, гравировальщики и так далее. В стенах Спасо-Прилуцкой обители хранились подлинные произведения церковного искусства, ценные собрания рукописей, документов и редких книг, – говорится в анонсе мероприятия.

Выставка будет работать с 19 февраля по 18 апреля в Вологодском кремле с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник, вторник.

Стоимость входных билетов: взрослые – 120 рублей; льготный (школьники, студенты,) – 60 рублей, пенсионеры – 80 рублей, дошкольники бесплатно.

(6+)