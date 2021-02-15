Четыре медали завоевали вологжане на Чемпионате России по ездовому спорту

Две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали вологжане на Чемпионате России по ездовому спорту (снежные дисциплины). Соревнования прошли в Тверской области 11 по 15 февраля.

Вологжане завоевали весь пьедестал почете в дисциплине "Нарта-спринт" 4 собаки. Мужчины и женщины соревнуются вместе, из 12 участников было 4 представительницы слабого пола. Участникам нужно было преодолеть два этапа, каждый по 4,15 км.



Победу одержала Алла Найденко, с общим результатом 16:51,85. При этом на втором этапе она показала максимальную скорость 29,6 км/ч. Второе место занял Алексей Бурашов, третим стал Алексей Перевозчиков.

Ещё одну медаль, высшего достоинства, в копилку вологжан принес Степан Старовойтов, одержав победу в "Лыжи-спринт 1 собака", среди мужчин от 18 лет и старше.