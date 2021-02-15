Самолёт-памятник съехал с постамента в Вологде

Самолёт Ил-18, установленный на постамент у Вологодского авиапредприятия, съехал с постамента. О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.

Фото: Алексея Алексеева

– На авиапредприятии подтвердили инцидент, отметив, что он никак не повлияло на работу, многие его сотрудники даже не заметили изменений. По всей видимости, памятник не устоял перед порывом ветра. Способствовал этому и снег, скопившийся на хвостовой части летательного аппарата. Самолет в ближайшее время планируют вернуть на прежнее место. А пока огородили лентами, – сообщает ИА «Вологда Регион».

Именно этот самолет Ил-18 был изготовлен в 1964 году. Летал до 1984, после чего был списан. 1 сентября 1986 года его установили на постамент в честь 55-летия вологодского аэропорта.

Отмечается также, что именно эта модель самолёта в Вологду не летала. Установили её как памятник её создателю – Сергею Ильюшину, уроженцу Вологодской губернии.

В интернет-обзоре российских самолётов-памятников от 2016 года про этот самолёт говорится: «Самолет, увы, разрушается, что хорошо видно на фото деталей».

Вологодское авиапредприятие не часто попадает в заголовки новостей, но за последний месяц это происходит второй раз. В конце января Правительство Украины ввело санкции на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым. Как сообщал ТАСС, в список вошли несколько предприятий авиационной отрасли, в том числе и АО «Вологодское авиационное предприятие».

Тогда на Вологодском авиапредприятии также кратко прокомментировали, что эти события никак не повлияют на его деятельность.

