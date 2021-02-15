Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Верховажском районе

Тело 59-летнего мужчины обнаружили при разборе завалов после пожара в деревянном доме деревни Климушкино Верховажского района. Пламя вспыхнуло в ночь на 15 февраля, строение уничтожено.

— После тушения пожара и разбора завалов обнаружено тело проживавшего в доме мужчины. На месте происшествия следователи СКР провели тщательный осмотр. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти погибшего, а также пожарно-технические исследования с целью установления причин возгорания, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что в доме погибший проживал один. Соседи и сын мужчины рассказывают, что у него была привычка курить, лежа на печи. Окурки при этом он бросал на пол. Предполагаемый очаг возгорания и место обнаружения тела мужчины расположены в районе кухни и печи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится доследственная проверка.