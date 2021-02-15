Череповчанин не смог вызвать такси и сел за руль пьяным

В Череповце суд привлёк местного жителя к административной ответственности за пьяное вождение. Полицейские задержали его на улице Беляева ночью 9 января 2021 года.

«Череповчанин вину признал. Рассказал, что они были в деревне в Череповецком районе, с вечера растопили камин. Он выпил водки. Ночью стало холодно, камин погас, решили возвращаться в город. Такси вызвать не смогли, тогда он сам сел за руль», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на полтора года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO сообщал о задержании в Череповце двух пьяных школьников, которые катались на машине по городу.