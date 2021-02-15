В Великом Устюге женщину, которая ударила бывшего мужа ножом в спину, осудили условно

В Великом Устюге суд огласил приговор местной жительнице, признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшего мужа. Как установлено судом, обвиняемая ударила мужчину ножом утром 10 октября 2020 года.

«Подсудимая вину признала. На предварительном следствии она показала, что конфликт произошел из-за спиртного. Бывший муж, с которым живут вместе, пил не первый день и просил у нее денег на выпивку. Он ударил ее рукой в живот, повернулся к ней спиной, она взяла нож и левой рукой нанесла ему удар в спину», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом смягчающих обстоятельств, в том числе аморального поведения потерпевшего и примирения сторон, осуждённой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.