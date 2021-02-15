В Великом Устюге женщину, которая ударила бывшего мужа ножом в спину, осудили условно

15.02.2021 [Происшествия]

В Великом Устюге суд огласил приговор местной жительнице, признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшего мужа. Как установлено судом, обвиняемая ударила мужчину ножом утром 10 октября 2020 года.

«Подсудимая вину признала. На предварительном следствии она показала, что конфликт произошел из-за спиртного. Бывший муж, с которым живут вместе, пил не первый день и просил у нее денег на выпивку. Он ударил ее рукой в живот, повернулся к ней спиной, она взяла нож и левой рукой нанесла ему удар в спину», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом смягчающих обстоятельств, в том числе аморального поведения потерпевшего и примирения сторон, осуждённой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: напала с ножом, приговор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Разбившийся в Нюксенском районе вертолет мог принадлежать одному из крупнейших в России киберпреступников
С вологодским учителем, грубо разговаривавшим со школьниками о Навальном, провели беседу
В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Кемский»
Военный самолёт ТУ-142 совершил аварийную посадку под Вологдой
В Череповце суд отказал регоператору во взыскании долга за вывоз мусора из квартиры, в которой никто не живет
Госдолг Вологодской области составляет 15,7 млрд рублей
Сообщение о минировании ТЦ «Мармелад» в Вологде поступило утром 14 февраля
Житель Вологды поджег авто, водитель которого подрезал его на дороге
Мэр Вологды Сергей Воропанов в пятый раз стал отцом
В очереди за пенсией: в селе Шухободь Череповецкого района почтовое отделение открывают раз в неделю

Последние новости

Четыре медали завоевали вологжане на Чемпионате России по ездовому спорту

Соревнования прошли в Тверской области 11 по 15 февраля

142
0

Серию детских программ в преддверии 23 февраля подготовил Вологодский музей-заповедник

Мероприятия рассчитаны на школьников разных возрастов и студентов

139
0

Пчеловод из Вологодского района обвинил главу муниципалитета Сергея Жестянникова в нарушении масочного режима

Дмитрий Олегин направил 18 заявлений в полицию

493
0

Самолёт-памятник съехал с постамента в Вологде

Пока доступ к нему просто огородили лентами

1425
0

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Верховажском районе

Трагедия произошла в деревне Климушкино Верховажского района

290
0

Риелторы опровергли информацию о невозможности перевода «апартаментов» на Старом шоссе, 12 в жилые помещения

По словам руководителя фирмы «Моя крепость», все необходимые документы у них на руках

512
0

Череповчанин не смог вызвать такси и сел за руль пьяным

Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года

275
0

МФЦ в Вологодской области вернутся к обычному режиму работы с 24 февраля

Предварительная запись, ранее обязательная для всех посетителей центров, отменяется

448
0

В Вологде и Череповце сократят количество коек для больных коронавирусом

В областной столице речь идет об освобождении здания на Советском проспекте, 102 от больных COVID-19

423
0

Жители Вологодской области стали чаще оформлять ипотечные кредиты

В 2020 году количество таких займов выросло на треть

254
0

«Вологдаоблэнерго» оштрафовали за нарушение сроков подключения потребителя на 50 тысяч рублей

Речь идет о лесопилке в Соколе

258
0

Первенство Вологодской области по лыжным гонкам состоялось в Бабаево

Спортсмены соревновались как в личном, так и командном разряде

286
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Четыре медали завоевали вологжане на Чемпионате России по ездовому спорту
Серию детских программ в преддверии 23 февраля подготовил Вологодский музей-заповедник
Пчеловод из Вологодского района обвинил главу муниципалитета Сергея Жестянникова в нарушении масочного режима
Самолёт-памятник съехал с постамента в Вологде
Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Верховажском районе
Риелторы опровергли информацию о невозможности перевода «апартаментов» на Старом шоссе, 12 в жилые помещения
Череповчанин не смог вызвать такси и сел за руль пьяным
 
31.01.2021 [Общество]

«Я просто гуляю!»/«Вы задержаны!»: хронология акции протеста в Вологде 31 января

7375
0
15.02.2021 [БлогоVO]

У нас во власти левая рука не знает, что делает правая!

113
0
15.02.2021 [Обзор Прессы]

Сельский норматив вывоза мусора в Вологодской области отменен и будет уменьшен

191
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика