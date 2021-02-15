МФЦ в Вологодской области вернутся к обычному режиму работы с 24 февраля

В Вологодской области с 24 февраля МФЦ возвращаются к обычному режиму функционирования. Предварительная запись, ранее обязательная для всех посетителей, отменяется.

— Сейчас эпидситуация у нас стабилизируется, наблюдается общая тенденция к снижению заболеваемости, поэтому считаю возможным с 24 февраля возобновить работу МФЦ в обычном режиме, в порядке текущей очередности. Конечно же, с сохранением возможности предварительной записи, — заявил губернатор Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания 15 февраля.

Ранее NewsVo сообщал, что с 23 ноября МФЦ в Вологодской области перевели на работу по предварительной записи из-за роста заболевших коронавирусом.