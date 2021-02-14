Макеты культовых комплексов Русского Севера XIX-XX веков и картины русских художников представлены на выставке в Череповце

Выставка «И родина моя передо мною» работает в Камерном театре в Череповце. В экспозиции представлены макеты зданий и культовых комплексов Русского Севера XIX-XX веков, а также картины русских художников. Все они – предметы из частной коллекции вологодского бизнесмена и мецената Олега Старковского.

На выставке можно увидеть художественные произведения в разных техниках: масло, акварель, гуашь и офорт. Здесь представлены произведения вологодских художников Александра Романова и Анатолия Новгородова, художников из Владимира – Юрия Ткачева, Владимира Нилова и Михаила Кочешкова, петербургских мастеров – Дарьи Рубцовой, Анны Филиповской и Михаила Тишакова, Всеволода Видякина из Архангельска, а также воронежского иконописца Михаила Ананьина.

– У посетителей выставки есть возможность в деталях рассмотреть макеты северной архангельской избы, пожарную каланчу города Устюжны, костромскую усадьбу, церкви Тотемского и Вытегорского района, а также другие исторические памятники и образцы русского зодчества, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетить выставку можно до 28 февраля по адресу: Череповец, Советский проспект, 35Б в дни спектаклей Камерного театра или по коллективным заявкам. Телефон: (8202) 518-999.

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