Череповчанка Евгения Лаленкова завоевала бронзу Чемпионата мира по конькобежному спорту

Череповечанка Евгения Лаленкова - бронзовый призер Чемпионата мира по конькобежному споту.

Российское трио ( Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова) заняло третье место в командной гонке преследования, показав результат 2:59.35. Россияне уступили 3.56 сек. победителям, сборной Нидерландов, и 3.38 сек. канадкам, занявшим второе место.

Чемпионат мира завершится 14 февраля. Сборная России, в связи с санкциями которые наложены на весь российский спорт, выступает под флагом российского союза конькобежцев (RSU) а вместо российского гимна, в случае победы, играет Первый концерт П. И. Чайковского.