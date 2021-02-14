Военный самолёт ТУ-142 совершил аварийную посадку под Вологдой

Самолёт ТУ-142 совершил экстренную посадку на посадочной полосе в Федотово под Вологдой 14 февраля.

– Информация о аварийной посадке ТУ-142 поступила около 8:20, – сообщил сайт GorodVo.ru.

Позднее пресс-служба МЧС по Вологодской области подтвердила факт происшествия:

– 14.02.2021 в 8.20 поступила информация об аварийной посадке самолета ТУ-142 (1 двигатель из 4 отказал). 8.35 произошла посадка без повреждений. На месте работало 29 человек, 11 единиц техники.

Самолёт Ту-142 — это советский и российский дальний противолодочный самолёт. Изначально предназначался для обнаружения и уничтожения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения противника в районах патрулирования. Фактически в ВМФ применяется для дальней океанской разведки, визуальной или радиотехнической, для дежурства в системе поисково-спасательной службы.