Женщина погибла в пожаре в Вологде ночью 14 февраля

Сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи 14 февраля. Горел заброшенный гараж по адресу: Вологда, Ленинградская линия 595 км, д.2.

В огне погибла женщина. Личность погибшей устанавливается.

– Строение деревянное обшитое железом, кровля металлическая по деревянной обрешетке. Принадлежность и год постройки устанавливается. Не застрахован, – сообщает о месте происшествия пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Площадь пожара 12 квадратных метров. Огнем повреждена внутренняя отделка гаража.

Причиной пожала сотрудники МЧС считают неосторожное обращение с огнем со стороны погибшей.

В ликвидации пожара были задействовано 4 единицы техники и 11 человек личного состава.

