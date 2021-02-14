Сообщение о минировании ТЦ «Мармелад» в Вологде поступило утром 14 февраля

14.02.2021 [Происшествия]

Сообщение о минировании торгового центра «Мармелад» на Пошехонском шоссе в Вологде поступило утром 14 февраля в ГУ МЧС по Вологодской области.

На месте работают сотрудники МЧС России, полиции и Росгвардии. Из здания эвакуировали 40 человек.
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

МАК опубликовал предварительный отчет по крушению вертолета в Нюксенском районе
Глава вологодского УМВД Виктор Пестерев подал иск о защите чести и достоинства к Евгению Доможирову
С вологодским учителем, грубо разговаривавшим со школьниками о Навальном, провели беседу
Разбившийся в Нюксенском районе вертолет мог принадлежать одному из крупнейших в России киберпреступников
В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Кемский»
Пенсионерка из Вологодского района перевела мошенникам более полумиллиона рублей
Автомат Калашникова изъяли у одного из пассажиров на автовокзале в Череповце
В Череповце суд отказал регоператору во взыскании долга за вывоз мусора из квартиры, в которой никто не живет
Госдолг Вологодской области составляет 15,7 млрд рублей
Грабители отвезли вологжанина на кладбище, избили и забрали банковскую карту

Последние новости

230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

4 человека умерли, 217 человек выздоровели

125
0

Военный самолёт ТУ-142 совершил аварийную посадку под Вологдой

Пострадавших нет

395
0

Женщина погибла в пожаре в Вологде ночью 14 февраля

Личность погибшей устанавливается

318
0

Мэр Вологды Сергей Воропанов в пятый раз стал отцом

Теперь в семье Воропановых три сына и две дочери

811
0

Одиннадцатиклассник из Вологды вышел в полуфинал телеигры «Умницы и умники»

Тимофей Толстиков из школы №30 правильно ответил на два вопроса ведущего о соратниках Петра I

746
0

232 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

7 человек умерли, 236 выздоровели

926
0

Лекция о жизни и подвиге Сергея Преминина пройдёт в Вологде 16 февраля

Вход свободный

775
0

Один человек погиб и один пострадал в пожаре в Вологде 12 февраля

Пожар произошел в нежилом доме по улице Железнодорожной

1218
0

Вдвоём по одному билету можно пройти на катки «Динамо» и «Локомотив» в Вологде в 14 февраля

Акция приурочена к Дню святого Валентина

871
0

Вологжанка расплатилась в баре найденной на улице картой

Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф

1417
0

В Вологодском районе после ремонта открыли помещения дежурной части МВД

На торжественном открытии перерезали красную ленточку

1247
0

Вологжанка перевела мошенникам больше миллиона рублей, взятых в кредит

Женщина находилась в стрессовой ситуации и выполнила указания злоумышленников

1146
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Военный самолёт ТУ-142 совершил аварийную посадку под Вологдой
Женщина погибла в пожаре в Вологде ночью 14 февраля
Сообщение о минировании ТЦ «Мармелад» в Вологде поступило утром 14 февраля
Мэр Вологды Сергей Воропанов в пятый раз стал отцом
Одиннадцатиклассник из Вологды вышел в полуфинал телеигры «Умницы и умники»
232 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
31.01.2021 [Общество]

«Я просто гуляю!»/«Вы задержаны!»: хронология акции протеста в Вологде 31 января

7195
0
13.02.2021 [БлогоVO]

Сельские библиотекари и вызовы времени

317
0
13.02.2021 [Обзор Прессы]

«Приступ государственного безумия»

335
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика