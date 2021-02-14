Сообщение о минировании ТЦ «Мармелад» в Вологде поступило утром 14 февраля

Сообщение о минировании торгового центра «Мармелад» на Пошехонском шоссе в Вологде поступило утром 14 февраля в ГУ МЧС по Вологодской области.
На месте работают сотрудники МЧС России, полиции и Росгвардии. Из здания эвакуировали 40 человек.
Сообщение о минировании торгового центра «Мармелад» на Пошехонском шоссе в Вологде поступило утром 14 февраля в ГУ МЧС по Вологодской области.
На месте работают сотрудники МЧС России, полиции и Росгвардии. Из здания эвакуировали 40 человек.
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