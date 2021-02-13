Одиннадцатиклассник из Вологды вышел в полуфинал телеигры «Умницы и умники»

Тимофей Толстиков, ученик 11 класса школа №30 города Вологды, вышел в полуфинал телевизионной игры «Умницы и умники».

Второй четвертьфинал игры вышел в эфир в субботу, 13 февраля. Тема игры «Соратники Петра Великого». Тимофею досталась жёлтая дорожка, которая даёт возможность ошибиться один раз. Но Тимофей на оба вопроса ведущего, Юрия Вяземского, ответил правильно и прошел в полуфинал.

Напомним, Всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада «Умницы и умники» продолжает двадцать девятый сезон на Первом канале.

Предлагаем вашему вниманию выпуск программы от 13 февраля 2021 года.

