Один человек погиб и один пострадал в пожаре в Вологде 12 февраля

13.02.2021 [Происшествия]

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в деревянном доме по адресу: Вологда, улица Железнодорожная, д. 76

Сообщение о пожаре поступило 12 февраля в 22 часа 21 минуту.

– Со слов очевидцев, в дом был свободный доступ, в нем проживали граждане, ведущие асоциальный образ жизни, – сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Возгорание заметили сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России во время проведении рейдовых мероприятий. Они же вызвали пожарных и эвакуировали из горящего дома мужчину 1956 года рождения. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «ожог верхних дыхательных путей».

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь повредил потолок и внутреннюю отделку комнаты на первом этаже по всей площади. Второй этаж закопчен по всей площади.

Погибшего обнаружили в комнате дома. Личность его пока устанавливается. 

Предварительно причиной пожара считают неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего или пострадавшего, либо аварийный режим электропроводки.

В ликвидации было задействовано 6 единиц техники и 15 человек личного состава.
 

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