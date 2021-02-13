Вдвоём по одному билету можно пройти на катки «Динамо» и «Локомотив» в Вологде в 14 февраля

13.02.2021 [Общество]

Акция «Вдвоём по одному билету» пройдёт на катках «Динамо» и «Локомотив» в Вологде 14 февраля.

– Организаторы отмечают, что акция приурочена ко Дню Святого Валентина, однако распространяться будет не только на влюбленные и семейные пары. Сэкономить смогут и друзья, и подруги, решившие посвятить спорту 14 февраля, – сообщает Вологда.рф.

Расписание катаний в этот день на стадионе «Динамо» – с 12:00 до 21:00, а на стадионе «Локомотив» – с 15:30 до 21:00. Расписание сеансов составлено с техническими перерывами на 30 минут для подготовки льда через каждый час катания.

Помимо этого, 14 февраля в Вологде можно пройти вдвоём по одному билету в кинотеатр «Ленком» на мультфильм «Душа» в 17:55 и на комедию российского кинорежиссёра Жоры Крыжовникова «Родные» в 19:55.

Также 14 февраля с 19:00 до 21:00 в Кремлевском саду будут проводиться бесплатные фотосессии для пар. Фотограф будет работать у арт-объекта «Кованное сердце». Специальную «инстарамку» предоставит молодежный центр «ГОР.СОМ35». Фотографии будут опубликованы в сообществе «Мы вологжане» в социальной сети.
 

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