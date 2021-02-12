Вологжанка расплатилась в баре найденной на улице картой

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 33-летней местной жительницы. Потерпевшая рассказала, что потеряла её, а некоторое время спустя получила сообщение о списании 2000 рублей.

Сыщики выяснили, что картой расплатились в одном из питейных заведений города. Личность подозреваемой, которой оказалась ранее судимая 29-летняя вологжанка, установили по записям с камер видеонаблюдения. Женщину задержали.

«Она рассказала полицейским, что нашла карту на улице, после чего отправилась в бар, где купила еще шесть бутылок спиртного и закуску, оплатив товар на кассе бесконтактным способом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.