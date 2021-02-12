В Вологодском районе после ремонта открыли помещения дежурной части МВД

12.02.2021 [Общество]
В Вологодском районе после ремонта открыли помещения дежурной части МВД

В Вологде после ремонта торжественно открыли помещения дежурной части ОМВД России по Вологодскому району. На открытии присутствовали регионального УМВД Виктор Пестерев, начальник ОМВД России по Вологодскому району Павел Хаменев, ряд руководителей подразделений областного УМВД и Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.

— Главный полицейский Вологодчины отметил, что после перепланировки части помещений первого этажа и проведенного косметического ремонта была достигнута цель оптимизации рабочего пространства и условий работы дежурной части. Но самое главное — это удобство для граждан, — сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Пресс-служба также сообщила, что, перерезав красную ленточку, начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев вручил начальнику дежурной части вологодского райотдела «комплект документов от оргтехники».

— Член Общественного совета при ОМВД России по Вологодскому району, являющийся настоятелем храмов Святой троицы и Успения Пресвятой Богородицы с. Кубенское, Николай Попугаев подарил полковнику полиции Павлу Хаменеву икону Святой Троицы, — говорится в сообщении. 

Тэги: полиция
Фото областного УМВД

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