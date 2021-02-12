Вологжанка перевела мошенникам больше миллиона рублей, взятых в кредит

58-летняя вологжанка стала жертвой мошенников. Она пояснила, что ей позвонила девушка, которая представилась работницей службы безопасности банка. Собеседница сказала, что кто-то пытается оформить на неё кредит. Для отмены операции ей якобы нужно взять кредит самостоятельно и отправить деньги на «резервные счета».

«Женщина, находясь в стрессовой ситуации, выполнила все указания звонившей, оформила кредит на сумму 500 тысяч рублей, отправилась к ближайшему банкомату и перевела все на счета мошенников», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

На следующий день пострадавшую убедили взять в кредит ещё 560 тысяч рублей. Эти деньги она также отправила злоумышленникам.