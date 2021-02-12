Житель Тарногского района до смерти избил пасынка, угрожавшего отрезать ему голову

12.02.2021 [Происшествия]

В Тарногском районе суд огласил приговор 55-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью пасынка. 30-летний потерпевший скончался от полученных травм. Инцидент произошёл в доме подсудимого в деревне Афансьевской 17 октября 2020 года. Оба фигуранта происшествия были пьяны и ранее ссорились.

«Ссоры происходили из-за того, что Р. употреблял спиртное и не работал, в ходе бытовых конфликтов не пускал подсудимого в дом, ругался в его адрес нецензурной бранью, угрожал ему ночью отрезать голову», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В ходе конфликта обвиняемый избил пасынка, а на следующий день тот скончался от тупой травмы головы.

С учётом смягчающих обстоятельств, в том числе аморального поведения самого погибшего, осуждённому назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: пьянка, избиение, приговор

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