В Вологде осудили мужчину, который ударил собутыльника ножом в живот

В Вологде суд огласил приговор ранее судимому 44-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника. Инцидент произошёл в квартире дома на улице Молодёжной ночью 7 апреля 2020 года. В ходе ссоры обвиняемый ударил потерпевшего ножом в живот.

«Подсудимый заявил о полном признании вины. Суду показал, что в апреле 2020 года он и друг ругались на кухне, инициатор конфликта был он (подсудимый). Оба были пьяны. Когда он высказывал Б. претензии по поводу оскорбления их знакомого, тот схватил табурет и дважды ударил его. Он, желая избежать дальнейшего применения насилия, взял со стола нож и ударил им Б. в живот», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Потерпевший же показал, что подсудимый первый ударил его ножом, а он взял табурет для защиты. Обвиняемый принёс ему извинения и возместил 10 000 рублей. Он также попросил не лишать друга свободы и не стал заявлять иск о возмещении ущерба.

С учётом рецидива преступлений, осуждённому назначено наказание в виде трёх с половиной лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.