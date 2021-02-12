Алина Удальцова из Шексны завоевала две золотые медали на первенстве России по пауэрлифтинги (классическим жим) среди юниорок 19-23 лет. Соревнования прошли в Туле с 8 по 12 февраля.
Представительница шекснинского спортклуба "Самсон" (тренер Денис Заборин), завоевала две золотых медали в весовой категории до 47 килограммов, установив новый рекорд Вологодской области. Кроме того, девушка стала серебряным призером в абсолютном зачете.
Алина Удальцова из Шексны завоевала золото первенства России по пауэрлифтингу
Алина Удальцова из Шексны завоевала две золотые медали на первенстве России по пауэрлифтинги (классическим жим) среди юниорок 19-23 лет. Соревнования прошли в Туле с 8 по 12 февраля.
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