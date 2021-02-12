В 2021 году в Вологодской области обещают отремонтировать пять школьных спортзалов

В 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» будут отремонтированы пять школьных спортзалов в Кичменгско-Городецком, Бабаевском, Сокольском, Вологодском и Чагодощенском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

— В помещениях выполнят косметический ремонт, заменят оконные и дверные блоки, отремонтируют инженерные сети, раздевалки и тренерские. Все работы планируется завершить до начала учебного года. В обновленных спортивных залах будут заниматься 2,3 тысячи школьников, — говорится в сообщении.

По словам замгубернатора Ларисы Каманиной, благодаря федеральной программе за последние семь лет в Вологодской области отремонтировано 83 спортивных зала в школах, которые расположены в сельской местности и малых городах.