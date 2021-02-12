Восемь жителей Вологодской области будут судить за организацию торговли наркотиками

Восемь жителей Вологодской области предстанут перед судом за сбыт и покушение на сбыт наркотиков в составе преступного сообщества.

— По версии следствия в начале 2019 года злоумышленник, используя одну из социальных сетей, организовал преступное сообщество путем создания интернет-площадки с целью незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, после чего вовлек для участия в преступном сообществе восьмерых жителей Вологодской области в возрасте от 20 до 50 лет, которые осуществляли незаконную деятельность по производству и сбыту наркотических средств в особо крупном размере, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Утвержденное прокуратурой обвинительное заключение направлено в суд. За незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере фигурантам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.