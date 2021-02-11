В Вологде детский сад в Ананьино присоединят к школе №22

В помещениях детского сада № 50 в микрорайоне Ананьино Вологды разместят начальную школу. Для этого садик объединят со школой № 22.

— Первоклассники Ананьино пойдут в школу в своем микрорайоне! И бюджету это не будет стоить миллионы рублей. Мы нашли решение сразу двух проблем. Свободных помещений детского сада № 50 «Ландыш» (при возможности принять 141 ребенка ходят в него всего 112 малышей) и отсутствия начальной школы в микрорайоне. Планируем юридически объединить 22 школу им. Ф. Я. Федулова и 50-й детский сад, — сообщил на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам Воропанова, детский сад при этом сохранится и будет частью школы № 22. Реорганизация не потребует дополнительных расходов, а все сотрудники детского сада продолжат работу как члены педагогического состава школы.