В Вологде задержали мошенника, обманывавшего женщин на сайтах знакомств

В Вологде полицейские задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Его жертвами стали одинокие женщины из Подмосковья, Тюменской области и Краснодарского края.

«Он зарегистрировался сайте знакомств в сети Интернет, где разместил фотографию привлекательного мужчины и описал себя как состоятельного человека. В сети он начинал общаться с девушками, которым обещал показать красивую жизнь и просил посодействовать в приобретении недвижимости в их регионе. Женщины сообщали ему реквизиты своих банковских карт, на которые злоумышленник должен был перевести деньги. В каждом случае он сообщал потерпевшим, что во время транзакции произошла техническая ошибка и средства еще не поступили на счет. Для активации движения средств по карте, злоумышленник просил подруг перевести деньги в ответ», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.