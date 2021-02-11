В Вологде задержали мошенника, обманывавшего женщин на сайтах знакомств

11.02.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Его жертвами стали одинокие женщины из Подмосковья, Тюменской области и Краснодарского края.

«Он зарегистрировался сайте знакомств в сети Интернет, где разместил фотографию привлекательного мужчины и описал себя как состоятельного человека. В сети он начинал общаться с девушками, которым обещал показать красивую жизнь и просил посодействовать в приобретении недвижимости в их регионе. Женщины сообщали ему реквизиты своих банковских карт, на которые злоумышленник должен был перевести деньги. В каждом случае он сообщал потерпевшим, что во время транзакции произошла техническая ошибка и средства еще не поступили на счет. Для активации движения средств по карте, злоумышленник просил подруг перевести деньги в ответ», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Общий ущерб по указанным инцидентам составил около 200 тысяч рублей. Установлена причастность мужчины ещё к шести аналогичным преступлениям.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: дистанционное мошенничество

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