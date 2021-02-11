В Вологде мужчина украл 10 000 рублей с карты собутыльника

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с карты 63-летнего местного жителя. Потерпевший пояснил, что потерял карту, а позже получил сообщение о списании с его счёта 10 000 рублей.

«Работая по заявлению, сотрудники уголовного розыска выяснили, что деньги снимались в банкомате одного из торговых центров на Окружном шоссе. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний приятель потерпевшего», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Мужчина пояснил, что в тот вечер был у потерпевшего в гостях и попросил у него в долг 500 рублей. Тот дал ему карту и сказал пин-код, чтобы снять эту сумму.

«Рассчитывая на то, что приятель сильно пьян и ничего не вспомнит, молодой человек отправился в ближайший торговый центр и снял порядка 10 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды», — также говорится в сообщении пресс-службы

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.