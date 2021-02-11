10 миллионов рублей выделят на гранты в сфере культуры в Вологодской области в 2021 году

Объём финансирования государственных грантов Вологодской области в сфере культуры решено увеличить в четыре раза, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Такое решение накануне озвучил губернатор Олег Кувшинников на встрече с победителями конкурса государственных грантов Вологодской области в сфере культуры минувшего года.

– Уже несколько лет мы предоставляем гранты на реализацию проектов по популяризации Вологодской области, где люди рассказывают об уникальных достижениях, о неизвестных фактах истории области, выпускают фильмы и книги, посвященные нашим знаменитым землякам. Но эта поддержка явно недостаточна. Работники культуры попросили меня увеличить грантовую поддержку, и я принял решение повысить объём финансирования государственных грантов в 4 раза: с 2,4 до 10 миллионов рублей ежегодно. Я уверен, что это послужит еще одним импульсом для развития сферы культуры популяризации абсолютно уникального Вологодского края, – заявил Олег Кувшинников.

Грантовая поддержка на финансирование проектов по сохранению культурных ценностей в различных направлениях берет свое начало в 2009 году. С тех пор проведены 12 заявочных кампаний, участие в которых приняло около 400 проектов, из них 71 признан победителем. Ежегодно поддержку получают восемь проектов.

В прошлом году на конкурс государственных грантов Вологодской области в сфере культуры было подано 33 заявки. Путем открытого голосования конкурсная комиссия определила восемь соискателей.

Так, например, в минувшем году областные гранты в сфере культуры распределились следующим образом: