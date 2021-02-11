10 миллионов рублей выделят на гранты в сфере культуры в Вологодской области в 2021 году

Объём финансирования государственных грантов Вологодской области в сфере культуры решено увеличить в четыре раза, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
Такое решение накануне озвучил губернатор Олег Кувшинников на встрече с победителями конкурса государственных грантов Вологодской области в сфере культуры минувшего года.
– Уже несколько лет мы предоставляем гранты на реализацию проектов по популяризации Вологодской области, где люди рассказывают об уникальных достижениях, о неизвестных фактах истории области, выпускают фильмы и книги, посвященные нашим знаменитым землякам. Но эта поддержка явно недостаточна. Работники культуры попросили меня увеличить грантовую поддержку, и я принял решение повысить объём финансирования государственных грантов в 4 раза: с 2,4 до 10 миллионов рублей ежегодно. Я уверен, что это послужит еще одним импульсом для развития сферы культуры популяризации абсолютно уникального Вологодского края, – заявил Олег Кувшинников.
Грантовая поддержка на финансирование проектов по сохранению культурных ценностей в различных направлениях берет свое начало в 2009 году. С тех пор проведены 12 заявочных кампаний, участие в которых приняло около 400 проектов, из них 71 признан победителем. Ежегодно поддержку получают восемь проектов.
В прошлом году на конкурс государственных грантов Вологодской области в сфере культуры было подано 33 заявки. Путем открытого голосования конкурсная комиссия определила восемь соискателей.
Так, например, в минувшем году областные гранты в сфере культуры распределились следующим образом:
- два гранта в размере 500 тысяч рублей получили областная библиотека имени Бабушкина на издание сборника стихотворений Николая Рубцова для незрячих и людей с нарушениями зрения, а также на издание книги «Детям о Николае Рубцове»;
- гранты по 300 тысяч рублей получили Вологодский музей заповедник на реализацию проекта «Двоеточие. Рубцов: Гаврилин», а также Кадниковская городская библиотека имени Иваницкого на реализацию проекта «Ботаник из Кадникова»: кабинет-музей И.А. Перфильева».
- гранты по 250 тысяч рублей получили Центр народной культуры на реализацию проекта по сохранению грязовецкой росписи «Золотые львы зеленых полей» и Вологодский государственный университет на проект «Образовательный экспресс «Народная музыкальная культура Вологодского края».
- гранты в размере 150 тысяч рублей получили Областная библиотека на организацию и проведение молодёжного 3Р-фестиваля «Россия. Родина. Рубцов», а также Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского района на проект по созданию сборника произведений по итогам литературной Премии имени Сергея Валентиновича Чухина.