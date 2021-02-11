Заключенных «вологодского пятака» обучили швейному делу

Преподаватели профучилища № 13 ФСИН России посетили колонию № 5 на острове Огненном в Белозерском районе, в которой отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы.

— Основной целью их визита стало обучение лиц, содержащихся в учреждении, основам швейного мастерства как в теории, так и на практике. Начиная от самого простого: строчек и швов, осужденные переходили к более сложным элементам, — сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.