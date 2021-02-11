Вологжанин из мести украл наушники, деньги и одежду из квартиры соседа

В Вологде полицейские раскрыли кражу из квартиры 33-летнего местного жителя. Пропали наушники, куртка, кроссовки и десять тысяч рублей. Потерпевший оценил ущерб в 23 000 рублей.

Эксперты установили, что дверь в квартиру не взламывали. Подозреваемым в краже оказался 31-летний ранее судимый сосед мужчины. Его задержали.

«Задержанный рассказал сотрудникам полиции, что накануне вечером у них с заявителем произошел конфликт. Позже он увидел, что дверь в квартиру его обидчика открыта, а его самого дома нет. Воспользовавшись ситуацией, он беспрепятственно проник в помещение, схватил первое, что попалось под руку, и вышел. Денежные средства он потратил на личные нужды, а вещи продал», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.