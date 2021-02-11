В праздники назначены дополнительные поезда из Вологды и Череповца в Москву и Санкт-Петербург

Железнодорожники прогнозируют увеличение пассажиропотока в феврале и марте. В связи с этим назначаются дополнительные поезда из Вологды и Череповца в Москву и Санкт-Петербург.

Так, поезд № 107/108 Вологда — Москва будет курсировать 23 февраля. Поезд № 617/618 Вологда — Санкт-Петербург с 19 по 28 февраля будет курсировать ежедневно. Также он назначен отправлением из Вологды 12 февраля, 5, 8 марта, из Санкт-Петербурга — 13 февраля, 6, 9 марта. Поезд № 126/125 Череповец — Москва будет отправляться из Череповца 19, 20 февраля, 5, 8 марта, из Москвы — 20, 21 февраля, 6, 9 марта.

Раннее NewsVo сообщал, что в апреле 2020 года из-за низкого пассажиропотока на маршруте Череповец-Москва была изменена периодичность курсирования - с ежедневного до трех раз в неделю. В августе вновь вернули ежедневное курсирование, а уже в октябре опять вернулись к периодичности три раза в неделю.