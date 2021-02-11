Суд обязал администрацию Вытегорского района обеспечить круглогодичный подъезд к деревне Мошниковской

Суд обязал администрацию Вытегорского района обеспечить круглогодичную транспортную доступность деревни Мошниковской, которая осенью прошлого года оказалась отрезана от внешнего мира из-за затопленной дороги.

Фото Сергея Цветкова

— Затопило дорогу между населенными пунктами Ундозеро и Мошниковская, местные жители остались отрезаны от автомобильного сообщения, скорой медицинской помощи, магазина итд. Требуется поднять уровень дороги, чтоб восстановить сообщение, до 200 метров полотна, — написал в соцсети в октябре 2020 года Сергей Цветков. Он также призвал всех неравнодушных написать обращения по этому поводу в онлайн-приемную губернатора.

Прокуратура провела свою проверку по факту затопления дороги. Выяснилось, что причиной инцидента стало повышение уровня воды в карстовых озерах Лухтозеро и Ундозеро. Как пишет в соцсети глава Вытегорского района Александр Зимин, местами уровень воды достигал метра над полотном. Зимин также пишет, что затраты на «подъем» дороги для дорожного фонда «неподъёмные, нужны другие варианты». В ноябре жителям деревень предложили временное благоустроенное муниципальное жилье в маневренном фонде. Однако прокуратура не согласилась с таким вариантом решения проблемы.

— В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района обратилась в суд с исковым заявление к администрации Вытегорского муниципального района о признании незаконным бездействие органа местного самоуправления и обязании его обеспечить транспортную доступность в населенный пункт, — сообщает прокуратура Вологодской области.

9 февраля Вытегорский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал местных властей обеспечить круглогодичную транспортную доступность по автодороге Ундозеро-Мошникововская в соответствии с требованиями, исключающими подтопление.