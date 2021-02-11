Сокольчанина приговорили к обязательным работам за рассылку порно в соцсети

31-летнего жителя Сокола признали виновным в незаконном распространении порнографических материалов через интернет. Следователи выяснили, что в июле 2018 года мужчина, используя принадлежащий ему смартфон, нашел в сети непристойные изображения, которые переслал постороннему лицу, используя страницу в соцсети с женским именем.

— Сокольчанин, имея официальную страницу в социальной сети, в 2017 году создал еще одну «фейковую», с целью общения с пользователями сети на интимные темы, при этом представлялся молодой женщиной и использовал случайное фото девушки из Интернета, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчине назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Ранее NewsVo сообщал, что в Тарногском районе к условному сроку приговорили мужчину, который разместил на своей странице в соцсети фото и видео порнографического содержания.