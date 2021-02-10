Вологжанин оформил три кредита и перевёл мошенникам больше миллиона рублей

43-летний житель Вологды стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал, что неизвестный, представившийся работником службы безопасности банка, позвонил ему и сообщил о кредите на 900 тысяч рублей, оформленном на его имя.

«Вологжанин удивился, ведь никакой заявки на кредит не оформлял. Тогда звонивший убедил его проследовать в отделение банка, оформить кредит на сумму 224 тысячи рублей и перевести на якобы безопасные резервные счета», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В течение двух следующих дней, по указаниям звонивших, потерпевший оформил ещё два кредита в разных банках и отправил деньги злоумышленников. Общая сумма ущерба составила 1 168 000 рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали семь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.