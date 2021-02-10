В Соколе трёх подростков осудили за кражи

В Соколе суд огласил приговор 15-летнему и двум 17-летним местным жителям, признанным виновными в кражах из чужих гаражей.

«Как установил суд, с июня 2019 по февраль 2020 года несовершеннолетние по предварительному сговору похитили из гаражей и с приусадебных участков в г. Соколе инструменты, спортинвентарь, металлические изделия (трубы, краны, кабель). Похищенным они распорядились по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Кроме того, 27 февраля 2020 года один из 17-летних обвиняемых с подельником, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, напал на прохожего. Юноши были пьяны.

«После того, как потерпевший встал и попытался уйти от нападавших, подростки его догнали и продолжили избивать. При этом один из подростков снял с руки мужчины наручные часы стоимостью 300 рублей», — также говорится в сообщении пресс-службы

Фигуранту инцидента с грабежом, с учётом имеющейся у него судимости, назначено наказание в виде двух лет и трёх месяцев воспитательной колонии. 15-летний и 17-летний осуждённые получили по 150 и 160 часов обязательных работ соответственно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.